Испанский журналист назвал главную проблему Смолова

Испанский журналист Игнасио Ортега Васало назвал главную проблему игрока «Сельты» Федора Смолова, передает «Чемпионат.com».

В текущем сезоне Ла Лиги россиянин провел 11 матчей, забив два мяча.

«Главная проблема Смолова в его голове. Иногда ведет себя по-детски. Хотя ему уже 30 лет, и давно пора повзрослеть. Футбол в Испании — это профессионализм. И необходимость постоянно доказывать свое право играть. А не вести себя как ребенок. Как это было во время карантина. Он поступил абсолютно непрофессионально, когда вернулся в Москву», — сказал Васало.

Ранее «Сельта» продлила аренду Смолова.