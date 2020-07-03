Стало известно, где похоронят отца Хабиба Нурмагомедова

Заслуженный тренер России Абдулманап Нурмагомедов будет похоронен в Кировауле, родном селе в Дагестане. Об этом заявил глава села Ильяс Хазиев.

«Братья поехали в аэропорт, сегодня должны привезти тело. Хоронить будут в родном селе Кироваул. Если успеют сегодня, то сегодня и хороним.

В село уже приехали родственники... Все уже собрались, но, естественно, еще соберутся люди», — приводит ТАСС слова главы Кироваула.

Напомним, что о смерти отца действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова стало известно 3 июля. Ему было 57 лет.

Ранее Валуев отреагировал на смерть отца Хабиба.