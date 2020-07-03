Стало известно, где похоронят отца Хабиба Нурмагомедова
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Заслуженный тренер России Абдулманап Нурмагомедов будет похоронен в Кировауле, родном селе в Дагестане. Об этом заявил глава села Ильяс Хазиев.
«Братья поехали в аэропорт, сегодня должны привезти тело. Хоронить будут в родном селе Кироваул. Если успеют сегодня, то сегодня и хороним.
В село уже приехали родственники... Все уже собрались, но, естественно, еще соберутся люди», — приводит ТАСС слова главы Кироваула.
Напомним, что о смерти отца действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова стало известно 3 июля. Ему было 57 лет.