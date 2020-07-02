«Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» в матче 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу подопечных Хосепа Гвардиолы. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Счет в матче открыл Кевин Де Брейне на 25-й минуте после того, как реализовал пенальти. Через десять минут гол оформил Рахим Стерлинг, еще через десять отличился Филип Фоден.

На 66-й минуте Алекс Окслейд-Чемберлен забил в свои же ворота.

Примечательно, что в прошлом туре «Ливерпуль» досрочно стал чемпионом Англии после того, как «Манчестер Сити» проиграл «Челси» со счетом 1:2.

Ранее сообщалось, что нападающий «Манчестер Сити» Стерлинг забил первый гол «Ливерпулю» в АПЛ.

Чемпионат Англии. 32-й тур

«Манчестер Сити» — «Ливерпуль» — 4:0

Голы: 1:0 — Де Брейне (пенальти), 25; 2:0 — Стерлинг, 35; 3:0 — Фоден, 45; 4:0 — Окслейд-Чемберлен (автогол), 66.