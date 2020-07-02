Российские хоккеисты не попали в сборную всех времен

Российские хоккеисты не попали в символическую сборную всех времен среди игроков, выступавших на чемпионатах мира, сообщается на сайте Международной федерации хоккея (ИИХФ).

Команда была составлена по итогам опроса среди болельщиков. Лидером голосования стал канадский форвард Уэйн Гретцки. Также в тройку нападения вошли чех Яромир Ягр и латышский хоккеист Сергей Жолток. Остальные игроки, попавшие в символическую сборную, также представляли Латвию — вратарь Артур Ирбе, защитники Сандис Озолиньш и Карлис Скрастиньш.

Ранее сообщалось, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал лучшим восьмым номером в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).