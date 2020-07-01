Московский «Спартак» объявил о завершении срока аренды Андре Шюррле.

«Желаем Андре успехов и продолжить карьеру без травм!» — говорится в сообщении «красно-белых» в Twitter.

Права на игрока принадлежат дортмундской «Боруссии».



В текущем сезоне немецкий футболист провел за «Спартак» 18 матчей, забив два мяча. Отмечается, что Шюррле может перейти в итальянский «Беневенто», который вышел в Серию А.



Ранее игрок «Спартака» Лоренсо Мельгарехо покинул команду.