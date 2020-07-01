«Спартак» объявил о завершении срока аренды Андре Шюррле
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Московский «Спартак» объявил о завершении срока аренды Андре Шюррле.
«Желаем Андре успехов и продолжить карьеру без травм!» — говорится в сообщении «красно-белых» в Twitter.
Права на игрока принадлежат дортмундской «Боруссии».
В текущем сезоне немецкий футболист провел за «Спартак» 18 матчей, забив два мяча. Отмечается, что Шюррле может перейти в итальянский «Беневенто», который вышел в Серию А.
Ранее игрок «Спартака» Лоренсо Мельгарехо покинул команду.
Удачи, Андре!— F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) July 1, 2020
Аренда немецкого полузащитника Андре Шюррле завершилась. В 18 матчах за «Спартак» от отметился двумя мячами.
���� Желаем Андре успехов и продолжить карьеру без травм!#Шюррле #Спартак pic.twitter.com/Ksr3JMaAht