Степашин поблагодарил фанатов за атмосферу на игре «Динамо» — ЦСКА

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин выразил благодарность фанатам, присутствовашим на матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА. Об этом сообщает «КП».

По его словам, атмосфера на «ВТБ Арене» в минувшую субботу была крайне радостной и приятной.

«Действительно, самое приятное впечатление произвели зрители. Потому что болели искренне. Не было ни мата, не грязи. Замечательные ребята, болели даже за ЦСКА.

Можете представить себе это на другом матче?» — сказал Степашин.

Ранее сообщалось, что полузащитник московского «Локомотива» Роман Тугарев поделился мнением о новом главном тренере «железнодорожников» Марко Николиче.