Хавбек «Локомотива» высказал мнение о Николиче
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Полузащитник московского «Локомотива» Роман Тугарев поделился мнением о новом главном тренере «железнодорожников» Марко Николиче, передает официальный сайт клуба.
Николич был назначен на пост наставника команды в середине мая. Он сменил Юрия Семина, с котором «Локомотив» отказался продлевать контракт.
«Он только пришел в команду, поэтому рано делать глобальные выводы, но заметно, что Николич хочет как можно быстрее объяснить нам свое видение, поэтому все разжевывает и водит игроков по полю», — заявил Тугарев.
Ранее сообщалось, что Николич рассказал о ключевых потерях.