Хавбек «Локомотива» высказал мнение о Николиче

Полузащитник московского «Локомотива» Роман Тугарев поделился мнением о новом главном тренере «железнодорожников» Марко Николиче, передает официальный сайт клуба.

Николич был назначен на пост наставника команды в середине мая. Он сменил Юрия Семина, с котором «Локомотив» отказался продлевать контракт.

«Он только пришел в команду, поэтому рано делать глобальные выводы, но заметно, что Николич хочет как можно быстрее объяснить нам свое видение, поэтому все разжевывает и водит игроков по полю», — заявил Тугарев.

Ранее сообщалось, что Николич рассказал о ключевых потерях.