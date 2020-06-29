Известен инициатор возвращения Гончаренко в ЦСКА

Стало известно, кто выступил инициатором возвращения в московский ЦСКА главного тренера Виктора Гончаренко, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, за возвращение специалиста выступил новый председатель совета директоров армейцев Максим Орешкин.

В матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА с разгромным счетом 0:4 проиграл «Зениту». После чего появилась информация, согласно которой Гончаренко написал заявление об увольнении и уехал в Белоруссию. В клубе это объяснили плохим самочувствием специалиста. К матчу 24-го тура чемпионата России команду готовил Сергей Овчинников, однако на самой игре Гончаренко был. Позднее было объявлено, что специалист вернулся к своим обязанностям.

Ранее сообщалось, что Мостовой высказался о ситуации вокруг наставника ЦСКА Гончаренко.