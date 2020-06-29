«Оренбургу» присуждено техническое поражение в матче с «Краснодаром»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) присудил техническое поражение «Оренбургу» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара», сообщает официальный сайт организации.

За день до игры в команде была обнаружена вспышка коронавирусной инфекции, в связи с чем «Оренбург» отправился на карантин и на матч с «Краснодаром» не прибыл.

КДК засчитал «Оренбургу» поражение со счетом 0:3, а «Краснодару» победу с результатом 3:0.

При этом «Оренбург» пока не получил разрешение на проведение следующих игр от Роспотребнадзора, в связи с чем матч с «Уралом» в рамках 25-го тура чемпионата России находится под угрозой.

Ранее сообщалось, что «Оренбург» сыграет с «Уралом» молодежным составом.