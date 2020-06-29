Тренер Хабиба высказался о реванше бойца с Макгрегором

Тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес поделился мнением о проведении боя-реванша с ирландцем Конором Макгрегором, передает ТАСС.

Бойцы провели поединок осенью 2018 года, тогда Нурмагомедов победил своего противника, применив удушающий прием. После поединка почти сразу начались вестись разговоры о реванше, однако до боя так и не дошло.

«Конор, конечно, может, и хочет реванш, но Хабиб может не пойти на это. Он ведь не про деньги, а про наследие, и может просто не согласиться на еще один бой с Макгрегором», — заявил Мендес.

Стоит отметить, что недавно Макгрегор объявил о завершении спортивной карьеры в третий раз.

Ранее сообщалось, что тренер Хабиба хотел бы поучаствовать в потасовке с командой Макгрегора.