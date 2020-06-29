Овечкин стал лучшим восьмым номером в истории НХЛ

Игрок «Вашингтона» Александр Овечкин стал лучшим восьмым номером в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает Instagram турнира.

В ходе голосования россиянин набрал 53 очка. За него проголосовали 17 журналистов.

На второй строчке расположился Теему Селянне, замкнул тройку призеров Кэм Нили.



Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года.



Ранее Овечкин вернулся к тренировочным занятиям с «Вашингтоном».