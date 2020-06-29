Овечкин стал лучшим восьмым номером в истории НХЛ
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Игрок «Вашингтона» Александр Овечкин стал лучшим восьмым номером в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает Instagram турнира.
В ходе голосования россиянин набрал 53 очка. За него проголосовали 17 журналистов.
На второй строчке расположился Теему Селянне, замкнул тройку призеров Кэм Нили.
Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года.
Ранее Овечкин вернулся к тренировочным занятиям с «Вашингтоном».