Более двух тысяч иностранцев до сих пор не покинули Россию после ЧМ 2018 года
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Более двух тысяч иностранцев до сих пор не покинули Россию после чемпионата мира по футболу 2018 года, передает «Коммерсантъ».
«По данным правоохранительных органов, Россию до сих пор не покинули более 2 тысяч иностранцев, которые въехали в страну в 2018 году без виз по паспортам болельщиков чемпионата мира по футболу. Сейчас они по факту являются нелегальными мигрантами», — рассказал заместитель министра иностранных дел России, статс-секретарь Евгений Иванов.
Напомним, чемпионами мира стали французы, обыграв в финале сборную Хорватии.