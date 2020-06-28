Более двух тысяч иностранцев до сих пор не покинули Россию после ЧМ 2018 года

Более двух тысяч иностранцев до сих пор не покинули Россию после чемпионата мира по футболу 2018 года, передает «Коммерсантъ».

«По данным правоохранительных органов, Россию до сих пор не покинули более 2 тысяч иностранцев, которые въехали в страну в 2018 году без виз по паспортам болельщиков чемпионата мира по футболу. Сейчас они по факту являются нелегальными мигрантами», — рассказал заместитель министра иностранных дел России, статс-секретарь Евгений Иванов.

Напомним, чемпионами мира стали французы, обыграв в финале сборную Хорватии.

Ранее прошла жеребьевка 1/2 финала Кубка Англии.