Зараженный коронавирусом игрок НБА нарушил режим самоизоляции
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Зараженный коронавирусом игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сакраменто Кингз» Джабари Паркер нарушил режим самоизоляции, сообщает TMZ.
Отмечается, что спортсмен играл в теннис со своим другом. Также его видели в одном из ресторанов.
Напомним, сезон НБА приостановлен из-за пандемии COVID-19. Турнир возобновится 30 июля. Все матчи пройдут в Орландо.
Ранее сообщалось о том, что в НБА допускают, что сезон может не быть доигран.