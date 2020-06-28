Зараженный коронавирусом игрок НБА нарушил режим самоизоляции

Зараженный коронавирусом игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сакраменто Кингз» Джабари Паркер нарушил режим самоизоляции, сообщает TMZ.

Отмечается, что спортсмен играл в теннис со своим другом. Также его видели в одном из ресторанов.

Напомним, сезон НБА приостановлен из-за пандемии COVID-19. Турнир возобновится 30 июля. Все матчи пройдут в Орландо.



Ранее сообщалось о том, что в НБА допускают, что сезон может не быть доигран.