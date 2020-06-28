Партнер Смолова высказался о ничьей с «Барселоной»

Нападающий «Сельты» Яго Аспас высказался о ничьей с «Барселоной» в рамках 32-го тура чемпионата Испании по футболу. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По его словам, реализовать штрафной удар в самой концовке встречи ему помогли видеонарезки, просмотренные вместе с тренерским штабом перед этим противостоянием, на которых была изображена расстановка сине-гранатовых перед стандартными положениями.

Также Аспас назвал итоговый результат безумием, так как футболисты клуба из Виго, продолжая борьбу за выживание, остались недовольны ничьей с командой Кике Сетьена.

Ранее сообщалось, что форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поздравил футболиста испанской «Сельты» Федора Смолова с голом в ворота каталонской «Барселоны».