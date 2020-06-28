Ещенко назвал «отскоком» ничью «Уфы» в игре со «Спартаком»

Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал итоги матча против «Уфы» в рамках 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «Чемпионат».

По его словам, команда Вадима Евсеева намеренно отдала инициативу, чтобы проводить как можно больше времени в обороне.

Ещенко заявил, что уфимцы играли дисциплинированно, и находясь в атаке использовали лишь фланговые навесы.

«Мы превосходили их во всех моментах и должны были выигрывать. А они, можно сказать, отскочили», — сказал Ещенко.

Ранее сообщалось, что наставник московского «Динамо» Кирилл Новиков рассказал о том, что клуб не тренировался перед матчем против столичного ЦСКА.