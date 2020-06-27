Владелец московского «Спартака» Леонид Федун высказался о том, что фанатов «Спартака» задержали перед игрой с «Уфой», передает «Чемпионат.com».

«Задержания фанатов? Не понимаю, что происходит. Мы обращались в органы, ответа не получили», — сказал Федун.

Матч «Спартак» — «Уфа» начнется в 16.30. «Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию поединка.



Ранее «Спартак» и «Уфа» объявили стартовые составы на матч 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).