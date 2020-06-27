Семина обвинили в финансовых проблемах «Мордовии»

Бывший главный тренер «Мордовии» Федор Щербаченко обвинил экс-наставника московского «Локомотива» Юрия Семина в финансовых проблемах саранского клуба. Об этом сообщает «Столица С».

По его словам, 73-летний специалист в бытность работы в «Мордовии» привел в команду огромное количество дорогостоящих футболистов, на которых были потрачены значительные средства, после это ситуация с деньгами стала плачевной.

Щербаченко заявил, что в настоящее время «Мордовии» во что бы то ни стало необходимо сохранить профессиональный статус и сделать ставку на местных воспитанников.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти поделился мнением о влиянии наставника Юргена Клоппа на успехи «Ливерпуля».