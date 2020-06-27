Семина обвинили в финансовых проблемах «Мордовии»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин
РИА Новости

Бывший главный тренер «Мордовии» Федор Щербаченко обвинил экс-наставника московского «Локомотива» Юрия Семина в финансовых проблемах саранского клуба. Об этом сообщает «Столица С».

По его словам, 73-летний специалист в бытность работы в «Мордовии» привел в команду огромное количество дорогостоящих футболистов, на которых были потрачены значительные средства, после это ситуация с деньгами стала плачевной.

Щербаченко заявил, что в настоящее время «Мордовии» во что бы то ни стало необходимо сохранить профессиональный статус и сделать ставку на местных воспитанников.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти поделился мнением о влиянии наставника Юргена Клоппа на успехи «Ливерпуля».