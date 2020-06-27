Газзаев жестко раскритиковал ЦСКА

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев жестко раскритиковал армейский клуб. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его словам, молодые футболисты обязаны прибавлять в своих физических и тактических качествах, а на деле многие из них деградируют.

Газзаев заявил, что ЦСКА перестал быть базовым клубом сборной России и добавил, что лишь натурализованный Марио Фернандес является единственным кандидатом в национальную команду.

Также специалист выразил персональное недовольство Николой Влашичем, Ильзатом Ахметовым, Федором Чаловым и Хердуром Магнуссоном.

Ранее сообщалось, что нападающий ЦСКА Федор Чалов интересен трем клубам немецкой Бундеслиги.