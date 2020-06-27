Газзаев жестко раскритиковал ЦСКА
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев жестко раскритиковал армейский клуб. Об этом сообщает «Матч ТВ».
По его словам, молодые футболисты обязаны прибавлять в своих физических и тактических качествах, а на деле многие из них деградируют.
Газзаев заявил, что ЦСКА перестал быть базовым клубом сборной России и добавил, что лишь натурализованный Марио Фернандес является единственным кандидатом в национальную команду.
Также специалист выразил персональное недовольство Николой Влашичем, Ильзатом Ахметовым, Федором Чаловым и Хердуром Магнуссоном.
Ранее сообщалось, что нападающий ЦСКА Федор Чалов интересен трем клубам немецкой Бундеслиги.