Экс-наставник «Спартака» Романцев раскритиковал Гончаренко за побег из ЦСКА

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев раскритиковал белорусского специалиста Виктора Гончаренко за побег из столичного ЦСКА после игры 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом». Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, специалист должен держать себя в руках, несмотря на возможное состояние аффекта или иные психологические факторы.

Романцев заявил, что в свое время испытывал такие же переживания, поэтому по-человечески понимает Гончаренко и выразил мнение, что тот сожалеет о случившемся.

Ранее сообщалось, что экс-наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев жестко раскритиковал армейский клуб.