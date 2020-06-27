Экс-наставник «Спартака» Романцев раскритиковал Гончаренко за побег из ЦСКА
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Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев раскритиковал белорусского специалиста Виктора Гончаренко за побег из столичного ЦСКА после игры 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом». Об этом сообщает «СЭ».
По его словам, специалист должен держать себя в руках, несмотря на возможное состояние аффекта или иные психологические факторы.
Романцев заявил, что в свое время испытывал такие же переживания, поэтому по-человечески понимает Гончаренко и выразил мнение, что тот сожалеет о случившемся.
Ранее сообщалось, что экс-наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев жестко раскритиковал армейский клуб.