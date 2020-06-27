Джикия перед матчем с «Уфой» повторил знаменитый ягодичный финт Евсеева

Защитник московского «Спартака» и сборной России Георгий Джикия перед матчем с «Уфой» в рамках 24-го утра Российской премьер-лиги (РПЛ) повторил знаменитый ягодичный финт наставника башкирской команды Вадима Евсеева. Соответствующее видео пресс-служба красно-белых опубликовала в Twitter.

«Досконально изучили игру завтрашнего соперника!» — прокомментировал пост официальный аккаунт москвичей.

Напомним, что матч «Спартак» — «Уфа» состоится 27 июня в 16:30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак после матча с «Крыльями Советов» похвалил своего полузащитника Алексея Сутормина.