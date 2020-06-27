Джикия перед матчем с «Уфой» повторил знаменитый ягодичный финт Евсеева
Защитник московского «Спартака» и сборной России Георгий Джикия перед матчем с «Уфой» в рамках 24-го утра Российской премьер-лиги (РПЛ) повторил знаменитый ягодичный финт наставника башкирской команды Вадима Евсеева. Соответствующее видео пресс-служба красно-белых опубликовала в Twitter.
«Досконально изучили игру завтрашнего соперника!» — прокомментировал пост официальный аккаунт москвичей.
Напомним, что матч «Спартак» — «Уфа» состоится 27 июня в 16:30 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак после матча с «Крыльями Советов» похвалил своего полузащитника Алексея Сутормина.
�� Досконально изучили игру завтрашнего соперника— F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) June 26, 2020
К матчу против @UfaFc готовы! ����#СпартакУфа pic.twitter.com/VCwj7nrlfC