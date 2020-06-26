Тарасова объяснила отсутствие Загитовой в шорт-листе премии ISU

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением об отсутствии олимпийской чемпионки Алины Загитовой в шорт-листе премии Международного союза конькобежцев ISU Skating Awards.

«Считаю, отсутствие в нем Алины связано с тем, что она не докатала сезон и объявила о приостановке карьеры. Для меня это логично», — цитирует Тарасову ТАСС.

Специалист отметила, что поклонники фигуристки не должны расстраиваться.

«У нее были прекрасные программы, просто она их не докатала и прервала свою работу, не выступив ни на чемпионате страны, ни на чемпионате Европы», — добавила Тарасова.

Ранее сообщалось, что недовольные фанаты Загитовой атаковали ISU в Instagram.