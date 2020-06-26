«Оренбург» не сыграет с «Краснодаром» из-за вспышки коронавируса в клубе

Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил, что встреча 24-го тура чемпионата России между «Оренбургом» и «Краснодаром» не состоится, сообщает РИА «Новости».

«Матча не будет», — заявил функционер.

25 июня стало известно, что в «Оренбурге» выявлено шесть случаев заражения коронавирусом среди игроков. Также заболели два сотрудника команды.

Встреча между клубами должна была пройти 27 июня в Оренбурге на стадионе «Газовик». Матч не может быть перенесен на резервную дату 19 июля, так как в этот день «Краснодар» должен встретиться с московским «Динамо» в отложенной игре 23-го тура РПЛ.

Ранее клубы РПЛ проголосовали за внесение изменений в регламент.