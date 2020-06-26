«Оренбург» не сыграет с «Краснодаром» из-за вспышки коронавируса в клубе
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Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил, что встреча 24-го тура чемпионата России между «Оренбургом» и «Краснодаром» не состоится, сообщает РИА «Новости».
«Матча не будет», — заявил функционер.
25 июня стало известно, что в «Оренбурге» выявлено шесть случаев заражения коронавирусом среди игроков. Также заболели два сотрудника команды.
Встреча между клубами должна была пройти 27 июня в Оренбурге на стадионе «Газовик». Матч не может быть перенесен на резервную дату 19 июля, так как в этот день «Краснодар» должен встретиться с московским «Динамо» в отложенной игре 23-го тура РПЛ.
Ранее клубы РПЛ проголосовали за внесение изменений в регламент.