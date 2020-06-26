Жена Погребняка не смогла стать донором плазмы для лечения коронавируса
Мария Погребняк, жена футболиста Павла Погребняка, не смогла стать донором плазмы для лечения коронавируса.
«Сегодня мне позвонили, вроде из Роспотребнадзора (честно, прослушала). Предложили стать донором плазмы для лечения пациентов COVID-19, так как у меня есть антитела!
Я, конечно, сразу согласилась, но возникла проблема. Донорами могут стать люди с весом выше 50 килограмм. Я не знала, а вы?
Мне предложили быть волонтером, помогать людям, которые из-за болезни не могут сходить в аптеку или в магазин», — написала Мария в Instagram.
Стоит отметить, что Павел Погребняк и вся его семья переболели COVID-19. Игрок уже тренируется вместе с остальными игроками екатеринбургского «Урала».
Ранее в «Урале» рассказали о состоянии переболевшего коронавирусом Погребняка.
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Сегодня мне позвонили, вроде из Роспотребнадзора ( честно, прослушала��) Предложили стать донором плазмы для лечения пациентов COVID-19, так как у меня есть антитела! Я конечно сразу согласилась, но возникла проблема.... донорами могут стать люди с весом выше 50 кг�� Я не знала, а вы? За то, мне предложили быть волонтерам, помогать людям, которые из-за болезни не могут сходить в аптеку или в магазин) В пн еду сдавать проверочные анализы) P.s они явно не знают, что разговаривали с Марией Погребняк ( т.к фамилия моя по паспорту другая) Эта информация для хейтеров, что пост мне никто не проплачивал�� мою фамилию родную никто не знает