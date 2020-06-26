Две тысячи болельщиков отпраздновали чемпионство «Ливерпуля» возле «Энфилда»
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Две тысячи болельщиков отпраздновали чемпионство «Ливерпуля» возле «Энфилда», передает BBC.
Полицейские перекрыли дорогу возле стадиона, но не стали разгонять толпу.
Также болельщики заполнили центр города. Они пели песни, жгли пиротехнику, скандировали имена футболистов.
Городской совет Ливерпуля призвал фанатов соблюдать социальную дистанцию.
«Красные» стали чемпионами Англии впервые с 1990 года.
Ранее Мохаммед Салах поблагодарил болельщиков «Ливерпуля».