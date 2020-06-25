РФС надеется в пятницу получить ответ от Роспотребнадзора о регламенте

Российский футбольный союз (РФС) надеется в пятницу получить ответ от Роспотребнадзора о потенциальных изменениях в регламенте проведения чемпионата России по футболу. Об этом сообщает «СЭ».

По информации источника, в организации ждут послабления режима изоляции для клубов, в стане которых обнаружена коронавирусная инфекция.

РФС хочет, чтобы карантину подвергались непосредственно зараженные футболисты, а не все контактировавшие с ними на протяжении инкубационного периода.

Ранее сообщалось, что вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев жестко прокомментировал разгромное поражение от «Зенита» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).