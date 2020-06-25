Полузащитник Александр Головин присоединился к «Монако» и возобновил тренировки. Об этом сообщает пресс-служба национальной сборной России в Twitter.

Отмечается, что 24-летний воспитанник московского ЦСКА сдал отрицательный тест на наличие в организме коронавирусной инфекции.

Напомним, что нынешний сезон Лиги 1 по решению правительства Франции был завершен досрочно. В 25 играх за монегасков Головин набрал семь баллов по системе «гол+пас».

Ранее сообщалось, что защитник «Оренбурга» Савелий Козлов поделился мнением о причинах заражения нескольких членов команды коронавирусной инфекцией.