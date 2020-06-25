Головин присоединился к «Монако»
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Полузащитник Александр Головин присоединился к «Монако» и возобновил тренировки. Об этом сообщает пресс-служба национальной сборной России в Twitter.
Отмечается, что 24-летний воспитанник московского ЦСКА сдал отрицательный тест на наличие в организме коронавирусной инфекции.
Напомним, что нынешний сезон Лиги 1 по решению правительства Франции был завершен досрочно. В 25 играх за монегасков Головин набрал семь баллов по системе «гол+пас».
Ранее сообщалось, что защитник «Оренбурга» Савелий Козлов поделился мнением о причинах заражения нескольких членов команды коронавирусной инфекцией.
⚡ Головин вернулся в «Монако». Сдал отрицательный тест на коронавирус и приступил к тренировкам. #НашиПарни pic.twitter.com/WCpw6zJ2kP— Сборная России (@TeamRussia) June 25, 2020