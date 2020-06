15-летний полузащитник «Мальорки» стал самым молодым игроком Примеры

15-летний полузащитник «Мальорки» Лука Ромеро стал самым молодым игроком в истории чемпионата Испании по футболу. Об этом сообщает Gracenote Live.

Футболист вышел на поле на 83-й минуте матча 31-го тура чемпионата Испании против мадридского «Реала» и не отметился результативными действиями. На момент появления Ромеро исполнилось 15 лет и 219 дней.

Напомним, что предыдущий рекорд установил Сансон, защищавший цвета андалусийской «Севильи» и вышедший на поле в декабре 1939 года в возрасте 15 лет и 255 дней.

Ранее сообщалось, что полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Бельгии Аксель Витсель прокомментировал завоевание серебра Бундеслиги по итогам нынешнего сезона.

