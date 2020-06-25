Бывший защитник лондонских «Арсенала» и «Тоттенхэма» Соул Кэмпбелл высказался о проблеме нехватки чернокожих тренеров в футболе. Об этом сообщает Sky Sports.

По его словам, их не хватает определенной поддержки на должном уровне, чтобы они могли безболезненно войти в профессию.

Кэмпбелл выразил надежду, что в скором времени темнокожие специалисты смогут продемонстрировать свои способности и проявить себя.

Ранее сообщалось, что в матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль» оказался сильнее лондонского «Кристал Пэлас».