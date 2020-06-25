«Ливерпуль» может стать чемпионом в следующем туре АПЛ

«Ливерпуль» может стать чемпионом в следующем туре Английской премьер-лиги (АПЛ).

Команда под руководством немецкого специалиста Юргена Клоппа может получить заветный трофей за шесть туров до окончания чемпионата Англии в случае, если «Манчестер Сити» не сумеет обыграть лондонский «Челси».

В настоящее время у мерсисайдской команды 86 очков, в то время как у «горожан» — 63. Если же игрокам Хосепа Гвардиолы не удастся набрать три очка в игре на «Стэмфорд Бридж», то они потеряют теоретические шансы на чемпионство в текущем сезоне.

Отметим, что матч «Челси» — «Манчестер Сити» состоится 25 июня в 22:15 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что «Вулверхэмптон» обыграл «Борнмут» в 31-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ).