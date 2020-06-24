Шатов подписал предварительное соглашение с «Рубином»

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов подписал предварительное соглашение с казанским «Рубином», сообщает Sport24.

Текущий контракт футболиста с петербургским клубом завершается 30 июня, после чего игрок намерен покинуть команду в статусе свободного агента. Еще одним претендентом на Шатова был «Урал», однако руководство команды не рассчитывает на этот трансфер из-за договоренности хавбека с казанским клубом.

Шатов выступал за «Зенит» с лета 2013 года. Он провел за команду 197 матчей, забил 31 мяч и сделал 41 результативную передачу.

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