«Барселона» обыграла «Атлетик» благодаря голу Ракитича
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«Барселона» одолела «Атлетик» в матче 31-го тура чемпионата Испании.
Встреча завершилась с минимальным счетом — 1:0 — в пользу каталонской комнады.
Единственный гол в матче оформил Иван Ракитич на 71-й минуте.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Каталонский клуб поднялся на первую строчку турнирной таблицы Ла Лиги, команда имеет в активе 68 очков. У идущего вторым «Реала» 65 баллов и матч 31-го тура в запасе. «Атлетик» занимает десятую позицию, набрав 42 балла.
Ранее сообщалось, что «Наполи» нанес поражение «Вероне» в Серии А.
Чемпионат Испании. 31-й тур
«Барселона» — «Атлетик» — 1:0
Голы: 1:0 — Ракитич, 71.