Прядкин заявил о доработке регламента РПЛ

Медицинский регламент Российской премьер-лиги (РПЛ) будет дорабатываться с учетом всех новых обстоятельств.

Об этом в эфире телеканала «Россия-24» рассказал президент РПЛ Сергей Прядкин. Согласно его словам, во время доработки будут учитываться все проблемы, которые возникают по ходу текущего сезона турнира.

«Регламент будет дорабатываться, определенные коррективы мы внесем. Безусловно, если по ходу этого чемпионата какие-то вопросы будут, а они возникают, мы это признаем, мы будем изменять, дополнять, чтобы прийти к правильному документу», — заявил он.

Ранее сообщалось, что РПЛ обнаружила многократные нарушения регламента.