Гончаренко нет на базе клуба перед командным собранием ЦСКА

Московский ЦСКА в ближайшее время проведет общекомандное собрание, сообщает «Чемпионат.com».

Отмечается, что все футболисты команды находятся на базе, однако главный тренер клуба Виктор Гончаренко еще не приехал.

21 июня стало известно, что специалист написал заявление об отставке после поражения ЦСКА от петербургского «Зенита» (0:4) в матче 23-го тура чемпионата России.

Гончаренко возглавил армейский клуб в 2016 году. Под его руководством команда завоевала Суперкубок России, а также дважды становилась серебряным призером чемпионата страны.

После 23-х туров Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА набрал 36 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что Сергей Овчинников станет исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА, если Гончаренко уйдет в отставку.