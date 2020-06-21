«Бавария» переиграла «Фрайфбург» в матче 33-го тура чемпионата Германии

В матче 33-го тура чемпионата Германии по футболу мюнхенская «Бавария» переиграла «Фрайфбург».

Встреча прошла в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена» при пустых трибунах и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 3:1.

В составе победителей забитыми мячами отметились Йосуа Киммих и Роберт Левандовски, оформивший на свой лицевой счет дубль. Стоит отметить, что новоиспеченные обладатели чемпионского трофея поражали ворота оппонентов только в первом тайме.

У гостей единственный гол забил Лукас Холер.

После этой игры «Бавария» набрала 79 очков, сохранив десятиочковый отрыв от второй строчки в турнирной таблице.

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