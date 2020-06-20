Газзаев подвел итоги матча ЦСКА — «Зенит»

Экс-наставник ЦСКА Валерий Газзаев подвел итоги матча «армейцев» против петербургского «Зенита», передает ТАСС.

Напомним, сине-бело-голубые победили со счетом 4:0.

«Сегодня практически в каждом эпизоде «Зенит» превосходил ЦСКА, у красно-синих с первой минуты были большие провалы в обороне, не было целостной игры, что-то получалось, но эпизодами. «Зенит» надо поздравить, он все ближе и ближе к чемпионству. Если ЦСКА хочет попасть в зону Лиги чемпионов, в оставшееся время команде нужно показывать максимальный результат», — сказал Газзаев.



Ранее «Зенит» разгромил ЦСКА в матче чемпионата России.