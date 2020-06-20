Агент Селюк подозревает наставника ЦСКА в расизме

Футбольный агент Дмитрий Селюк подозревает наставника ЦСКА Виктора Гончаренко в расизме, передает Sport24 .

Агент недоволен тем, что специалист не дает себя проявить Седрику Гогуа и Хердуру Магнуссону, предпочитая ставить на их место российских игроков.

«В связи с последними событиями в мире мне кажется странной позиция Гончаренко по отношению к Гогуа. Мягко выражаясь, она попахивает расизмом. Я бы ничего не говорил, если бы сегодня была случайность. Но неделю назад ЦСКА проиграл «Арсеналу» товарищескую встречу, где пропустил три мяча. Хочу заметить, Гогуа не сыграл ни минуты. О чем это говорит? Это говорит о каких-то детских амбициях», — сказал Селюк.

Также Селюк отметил, что Гончаренко лучше работать в небольших клубах или вернуться в Белоруссию.

Ранее «Зенит» разгромил ЦСКА в матче чемпионата России.