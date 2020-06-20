«Зенит» разгромил ЦСКА в матче чемпионата России
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Петербургский «Зенит» разгромил московский ЦСКА в матче чемпионата России.
Встреча завершилась со счетом 4:0.
В составе сине-бело-голубых отличились Бранислав Иванович и Себастьян Дриусси, а Малком записал на свой счет дубль.
В турнирной таблице подопечные Сергея Семака занимают первое место, набрав 54 очка. Красно-синие расположились на пятой строчке, имея в активе 36 баллов.
«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.
Ранее московский «Спартак» обыграл тульский «Арсенал» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).