Дюков высказался о том, что на матчах РПЛ важно соблюдать социальную дистанцию

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о том, что матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) могут проходить за закрытыми дверями, если зрители будут нарушать социальную дистанцию, передает Sport24.

«Конечно, соблюдение социальной дистанции 1,5–2 метра — очень важное требование, которое нужно соблюдать. Мы видим, что есть нарушения, но радует, что они не носят массовый характер. Все прекрасно понимают, что мы получили право проводить матчи со зрителями, но если нарушения будут продолжаться, то мы можем лишиться такой возможности», — сказал Дюков.

Президент РФС отметил, что если матчи будут проводиться с выполнением всех требований, то количество зрителей на трибунах может увеличится.

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