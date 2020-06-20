Стали известны составы на матч ЦСКА — «Зенит»
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Стали известны составы на матч Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА — «Зенит».
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Фернандес, Дивеев, Карпов, Набабкин, Обляков, Бистрович, Влашич, Сигурдссон, Чалов.
Запасные: Помазун, Щенников, Магнуссон, Гогуа, Кучаев, Тикнизян, Марадишвили, Бийол.
«Зенит»: Лунев, Иванович, Караваев, Ракицкий, Сантос, Оздоев, Кузяев, Барриос, Дзюба, Азмун, Малком.
Запасные: Кержаков, Васютин, Смольников, Осорио, Жирков, Шатов, Ерохин, Сутормин, Мусаев, Дриусси, Ригони, Шамкин.
Матч начнется в 19:00.
«Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию поединка.