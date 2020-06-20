Наставник «Рубина» Слуцкий подвел итоги матча с «Уралом»

Наставник казанского «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги матча с «Уралом» из Екатеринбурга, передает Sport24.

«Рубин» победил со счетом 2:1.

«Дело в том, что никто не знает, в каком состоянии находится команда. Вчера смотрел матч с «Ахматом»: в начале полное доминирование «Крыльев Советов», потом огромный кусок доминирования «Ахмата». Не все могут в ровном состоянии проводить игры, не все могут перестроиться в тот же игровой ритм. Допускал, что игра будет очень неровная. Начало мы провалили, а потом сравняли счет, и там мы уже доминировали. Третье удаление подряд в последних матчах — это легкий перебор», — сказал Слуцкий.

Ранее гол Солтмурада Бакаева принес «Рубину» победу над «Уралом».