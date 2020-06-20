Экс-игрок «Спартака» Калиниченко: вратарь у «Ростова» — огнище
Экс-игрок московского «Спартака Максим Калиниченко прокомментировал итоги матча Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» — «Сочи».
Черноморские футболисты победили со счетом 10:1. За «Ростов» играл молодежный состав. Основная команда находится на карантине.
«Вот вроде и сам «Ростов» виноват, не соблюли там и все дела, но «Сочи», неужели вы сами не могли догадаться отнестись с бОльшим уважением к этим пацанам? Самим-то не стыдно было? А вратарь у «Ростова» — огнище!» — написал Калиниченко в Twitter.
Ранее Владимир Жириновский призвал отменить результат матча «Сочи» — «Ростов».
Вот вроде и сам Ростов виноват,не соблюли там и все дела,но Сочи,неужели вы сами не могли догадаться отнестись с бОльшим уважением к этим пацанам?Самим-то не стыдно было?А вратарь у Ростова огнище! �� �� ��— Maksym Kalinichenko (@kalynych25) June 19, 2020