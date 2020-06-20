Экс-игрок «Спартака» Калиниченко: вратарь у «Ростова» — огнище

Экс-игрок московского «Спартака Максим Калиниченко прокомментировал итоги матча Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» — «Сочи».

Черноморские футболисты победили со счетом 10:1. За «Ростов» играл молодежный состав. Основная команда находится на карантине.

«Вот вроде и сам «Ростов» виноват, не соблюли там и все дела, но «Сочи», неужели вы сами не могли догадаться отнестись с бОльшим уважением к этим пацанам? Самим-то не стыдно было? А вратарь у «Ростова» — огнище!» — написал Калиниченко в Twitter.



Ранее Владимир Жириновский призвал отменить результат матча «Сочи» — «Ростов».