Полиция задержала одного фаната «Спартака» за акцию в поддержку клуба

Один фанат московского «Спартака» задержан полицией после акции в поддержку команды, сообщает Sport24.

Перед выездным матчем 23-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала» болельщики красно-белых перекрыли проезжую часть, устроили файер-шоу и развернули баннеры перед автобусом с футболистами. Как заявили в ГУ МВД по Москве, дело возбуждено по ст. 213 УК РФ «Хулиганство».

Отмечается, что фанат был задержан в 6.00 мск. Еще двое болельщиков красно-белых находятся в розыске.

Ранее адвокат прокомментировал заведение дела против фанатов «Спартака».