«Барселона» разошлась миром с «Севильей» в гостевом матче Ла Лиги
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В рамках 30-го тура испанского чемпионата «Севилья» дома сыграла вничью с «Барселоной».
Встреча закончилась со счетом 0:0. Таким образом, у каталонцев прервалась трехматчевая победная серия.
Стоит отметить, что «Барселона» остается лидером Примеры с 65 очками. «Севилья» (52) занимает третью строчку турнирной таблицы.
Чемпионат Испании — 30-й тур
«Севилья» — «Барселона» — 0:0
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.