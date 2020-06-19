Наставник «Сочи» Федотов прокомментировал итоги матча против «Ростова»

Наставник «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал итоги матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова».

Черноморский клуб одержал победу со счетом 10:1.

«Что мы сделали не так и почему столько негативных отношений? Собрались руководители клубов и на берегу решили, как все будет выглядеть. Решили, что запускаем футбол, ситуация такая-то, все готовы. Мы с радостью это восприняли — футбол будет. Есть несовершенство регламента, не мы создали прецедент в этом отношении. Что там произошло? Я не услышал ни одного комментария, как все развивалось в «Ростове».

Что я должен сказать в свое оправдание? Мы готовились к игре, провели игру в назначенное время, о чем и договорились руководители лиги», — сказа Федотов в прямом эфире YouTube-каналу РПЛ.

Напомним, в «Ростове» выявили шесть случаев заражения коронавирусом. Основная команда находится на карантине. Против «Сочи» играл молодежный состав.

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