Болельщики «Локомотива» планируют покидать стадион на 20-й минуте матчей РПЛ

Болельщики московского «Локомотива» планируют покидать стадион на 20-й минуте оставшихся матчей Российской премьер-лиги (РПЛ).

Фанаты недовольны тем, что красно-зеленые отказались продлевать контракт с наставником Юрием Семиным. Его место занял серб Марко Николич.

«Мы объявляем, что до конца текущего чемпионата мы будем находиться на стадионе только до 20-й минуты матчей; мы отказываемся от какой-либо масштабной визуальной поддержки; вокальная поддержка в это время будет направлена на корректное выражение нашего общего мнения о действиях руководства «Локомотива»; мы отказываемся от покупок на стадионе (в магазине клуба, на территории стадиона и в подтрибунных помещениях) и у партнеров клуба. Мы не должны приносить действующему руководству ни копейки.

Мы не являемся сторонниками мифического «ФК Семин», мы не противопоставляем себя клубу «Локомотив», мы не желаем ему зла и не имеем цели его развалить, мы не хотим болеть против нового тренера и результатов команды. Мы за то, чтобы решения руководства клуба носили взвешенный и обдуманный характер и работали на пользу клуба. Мы хотим, чтобы за действия руководства и за объяснения этих действий не приходилось краснеть», — говорится в заявлении фанатов.

Ранее сообщалось о том, что «Локомотив» не планирует продолжать сотрудничество с Федором Смоловым.