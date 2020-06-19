Тренер «Арсенала» заявил о неопределенности с будущим Давида Луиса

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микел Артета высказался о перспективах бразильского защитника Давида Луиса в стане «канониров». Об этом сообщает Goal.

По его словам, из-за пандемии коронавирусной инфекции в данный момент клубам тяжело думать о каких-либо конкретных трансферных целях, так как в первую очередь команде необходимо соблюсти баланс доходов и расходов.

Испанский специалист отметил, что не может точно сказать, продолжит ли Давид Луис выступления за «Арсенал» в следующем сезоне.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» разгромил «Валенсию» в матче 29-го тура чемпионата Испании по футболу.