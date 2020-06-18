Впервые за пять лет «Ювентус» не забил в двух матчах подряд

Туринский «Ювентус» уступил в финальном матче за Кубок Италии «Наполи» в серии одиннадцатиметровых ударов (0:0, 2:4).

Команда под руководством Маурицио Сарри установила антирекорд, не сумев в основное и дополнительное время поразить ворота оппонентов. Впервые за пять лет «бьянконери» не сумели забить в двух играх подряд.

Предыдущая игра, завершившаяся также со счетом 0:0, состоялась 14 июня в рамках ответного полуфинального противостояния национального кубка с «Миланом».

Добавим, что «Ювентус» уже два года подряд не выигрывает Кубок страны.

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