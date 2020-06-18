Защитник ЦСКА Васин высказался перед игрой с «Зенитом»

Защитник московского ЦСКА и сборной России Виктор Васин высказался перед игрой с петербургским «Зенитом» в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

По его словам, красно-синие подходят к важному матчу далеко не в лучшей форме, так как футболисты длительное время не могли тренироваться в полном составе, из-за чего у них не было достаточного времени на работу с мячом.

При этом Васин отметил, что команда ощущает себя хорошо.

Напомним, что матч ЦСКА — «Зенит» пройдет на ВЭБ Арене 20 июня в 19:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал поражение в финале национального кубка против «Наполи».