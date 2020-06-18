Сарри назвал причину поражения «Ювентуса» в финале Кубка Италии

Главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал поражение в финале национального кубка против «Наполи». Об этом сообщает Football Italia.

По его словам, «бьянконери» не хватило остроты, чтобы обыгрывать оппонентов на их половине поля. Итальянский специалист списал это на последствия трехмесячной паузы, связанной с пандемией коронавирусной инфекции.

Также Сарри заявил, что атакующие игроки «Ювентуса» (Криштиану Роналду, Дуглас Коста, Паоло Дибала) находятся в приемлемой форме, однако им не доставало резкости.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» проиграл в серии послематчевых пенальти «Наполи» в финале Кубка Италии.