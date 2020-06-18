«Ювентус» с Роналду второй год подряд не выигрывает Кубок Италии

«Ювентус» проиграл в серии послематчевых пенальти «Наполи» в финале Кубка Италии.

Нападающий «бьянконери» и сборной Португалии Криштиану Роналду второй год подряд не выигрывает кубковый трофей вместе со своей командой. В сезоне-2018/19 «Юве» уступил в четвертьфинальном противостоянии против бергамской «Аталанты» со счетом 0:3.

Отметим, что до прихода пятикратного обладателя «Золотого мяча» туринцы три раза подряд завоевывали национальный кубок.

В настоящее время подопечные Маурицио Сарри уверенно лидируют в турнирной таблице Серии А.

Ранее сообщалось, что в матче 29-го тура чемпионата Испании мадридский «Атлетико» оказался сильнее «Осасуны».